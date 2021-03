Carlino – Sansone sfata anche il suo ultimo tabù

E’ un mese di febbraio da top player, quello di Nicola Sansone. Meglio di lui, solo Lukaku, Muriel e Barrow in termini di partecipazione al gol tra gol e assist. Due reti segnate e due assist sfornati, nel mezzo sempre ottime prestazioni.

Sabato contro la Lazio è arrivata la sua consacrazione definitiva. Se prima poteva esserci qualche dubbio sul rendimento da “fuoco di paglia” del numero 10, con i biancocelesti si è rivisto il primo Sansone: nel vivo del gioco e continuo nelle prestazioni. Forse addirittura meglio, perché il ruolino di marcia in fase realizzativa ha una proiezione migliore rispetto alla sua prima stagione rossoblù. Non è arrivata la punta sul mercato, ma il ritorno dell’ex Villareal è da considerarsi a tutti gli effetti un nuovo acquisto. E proprio contro la squadra di Inzaghi ha sfatato il suo ultimo tabù: segnare per la prima volta la Lazio. I biancocelesti erano l’unica formazione tra le big che mancava all’appello delle sue vittime. Sansone in carriera ha sempre avuto l’epiteto di “ammazzagrandi”, segnando numerosi gol a diverse squadre blasonate. 5 gol al Milan in 10 partite, 4 all’Inter, 2 a Juve, Roma, Napoli e Atalanta.

Fonte-Carlino