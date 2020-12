Carlino – Sansone out, tocca a Vignato

Mihajlovic, dopo l’esperienza contro l’Inter con il 3-5-2, dovrebbe ritornare al suo 4-2-3-1. Sansone rischia di non farcela e potrebbe essere impiegato Vignato dal primo minuto.

Anche ieri Sansone ha lavorato a parte, la contrattura al polpaccio non se l’è ancora messa definitivamente alle spalle e la giornata di oggi è decisiva per capire se rientrerà almeno tra i convocati. Così, in caso di 4-2-3-1, il posto da titolare sarà occupato da Vignato con Skov Olsen pronto a subentrare. Non è da escludere che Mihajlovic possa insistere con il 3-5-2 e a quel punto verrebbe coinvolto Medel al posto dell’ex Chievo. L’utilizzo di questo modulo ha lo scopo di preservare Sansone e Skov Olsen per i prossimi importanti impegni contro Spezia e Torino.

Fonte: Carlino