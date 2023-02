Carlino – Sansone e l’Inter: quanti dolori per i nerazzurri con lui in campo

Coincidenze o corsi e ricorsi storici? Non importa davvero, se non il fatto che Thiago Motta potrebbe tornare a contare su Sansone già dalla prossima partita contro l'Inter. I nerazzurri sono uno dei bersagli preferiti da parte dell'attaccante rossoblù, ed è stata indimenticabile la rete decisiva arrivata da un errore di Radu. Quella partita di aprile, fissata come recupero dopo tante peripezie, si rivelò fatale per la corsa scudetto, premiando il cammino del Milan. "Fatal Bologna", per parafrasare, o "fatal Sansone" del tutto: già con la maglia dei neroverdi addosso, Sansone aveva trafitto l'Inter quattro volte. Un tormento divenuto incubo.

Tuttavia non sarà così semplice rivederlo subito in campo. Perché vige la cautela, nonostante sia una delle pedine migliori per Motta per affrontare l'emergenza in attacco. E Sansone lo sa, nonostante contro l'Inter trovi facilmente la via del gol.