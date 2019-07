Carlino – Sansone controcorrente: “Pensiamo a salvarci, poi vediamo”

La sconfitta contro il Colonia pesa molto per il Bologna, che forse non si aspettava un ritardo del genere in termini di condizione fisica. Troppi errori nel primo tempo, squadra spenta e scarica. Uno dei migliori – insieme ad Orsolini – è stato sicuramente Nicola Sansone, che si è visto sull’esterno con qualche iniziativa personale. Ai microfoni del “Carlino”, il numero 10 rossoblu fa quindi autocritica, consapevole come ci sia ancora tanto da lavorare.

Sulla partita: “Non è andata come speravamo. Dobbiamo migliorare l’atteggiamento alle partite: l’approccio alla gara è stato sbagliato. Non possiamo scendere in campo come abbiamo fatto nel primo tempo. Eravamo stanchi e con le gambe pesanti, è vero, ma non ci sono scuse: non importa se il giorno prima abbiamo viaggiato per arrivare in Austria e se il giorno stesso ci siamo fatti due ore di pullman. Il secondo tempo siamo andati meglio: dobbiamo ripartire da lì”.

Sugli obiettivi stagionali: “Per prima cosa, quest’anno dobbiamo pensare a salvarci, poi vedremo strada facendo. Dobbiamo centrare l’obiettivo minimo il prima possibile. Personalmente, io voglio fare una stagione ricca di gol e assist. E’ ovvio che fare una buona preparazione estiva, senza infortuni, ti aiuti ad affrontare al meglio il campionato”.

Su Mihajlovic: “Il mister ci manca, ma il suo staff sta dando per noi più del 100%. Speriamo tutti che possa tornare il prima possibile”.

Sui nuovi arrivi: “Sono tutti bravi ragazzi e ottimi giocatori, ma hanno bisogno di tempo per adattarsi. La maggior parte di loro non viene da campionati competitivi come la Serie A, la Premier League o la Liga”.