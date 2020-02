Roma-Bologna non è ancora finita: Petrachi risponde su Ibanez

Battutine al veleno tra Bologna e Roma, nonostante il mercato sia concluso da un paio di settimane e la partita in campo si sia giocata venerdì sera. A quanto pare, lo strano caso Ibanez non è proprio andato giù a nessuno. Di sicuro non a Sabatini, che lunedì aveva commentato così: “Ibanez è un desaparecido: a Roma non lo hanno ancora visto”. Similmente, ieri neanche Bigon si è nascosto: “Gli agenti chiedevano commissioni troppo alte, quindi ho abbandonato la trattativa”.

Nella giornata di ieri, il difensore brasiliano è stato presentato in sede dal club giallorosso. Non ci ha pensato due volte dunque il ds Petrachi a rispondere ai due uomini mercato rossoblu. “Il mio amico Sabatini ha detto una cosa sbagliata – afferma l’ex Torino, che infine conclude – Non abbiamo raddoppiato l’ingaggio ad Ibanez: lui prende lo stesso che avrebbe preso a Bologna. Il ragazzo ha scelto Roma non per i soldi, ma perché lo hanno convinto il progetto e Fonseca”.

Fonte: “Carlino”