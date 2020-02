Roma-Bologna, la prima per il giovane Mazza

Viste le assenze a centrocampo, Mihajlovic non ha potuto far altro che dare la prima chance ad un altro giovane talentuoso della Primavera. Al Dall’Ara contro la Fiorentina era toccato a Stanzani, oggi invece è stata la volta di Leonardo Mazza. Centrocampista classe 2000 nato a Bentivoglio, sarà in panchina questa sera all’Olimpico di Roma contro i giallorossi.

Mazza è capitano della Primavera di Troise, perno fondamentale della squadra che l’anno scorso ha vinto tutto. Oggi il giovane si ritrova convocato in prima squadra, con la speranza di iniziare alla grande se dovesse esserci bisogno di lui. Il ragazzo rientrerà poi a Bologna domani mattina, appena in tempo forse per il match di categoria nel pomeriggio a Verona contro l’Hellas.

Fonte: “Carlino”