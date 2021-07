Carlino – Ritorno del pubblico negli stadi: le novità

Ecco come si dovrebbe arrivare alla prima di campionato fissata per il 21-22

Si dovrebbe arrivare alla prima di campionato, fissata per il 21-22 agosto, a quota mille presenze in zona gialla e del 25% di capienza degli impianti in zona bianca. Rimane aperta la possibilità di modificare il protocollo affidandosi ai metodi di tracciamento delineati dal Governo, come Green Pass e tampone con esito negativo per cominciare ad aprire gli impianti a un numero maggiore di tifosi. Questa possibilità, però, sarà analizzata solo ad autunno inoltrato, in base all'evoluzione della pandemia. Il Bologna inizierà la stagione senza campagna abbonamenti, con la sola vendita di biglietti per le singole partite. Se l'evoluzione della pandemia lo consentirà saranno attivati voucher da 2-3 partite per il periodo di autunno o inverno. Solo a gennaio potrebbe aprire la possibilità di un mini abbonamenti per il di ritorno.