Carlino – Ritorno al Dall’Ara con 15.000 tifosi

Per accedere allo stadio sarà necessario il Green Pass

L'edizione odierna de Il Resto del Carlino ricorda come la casa del Bologna si presenterà in tutt'altra veste: con la capienza al 50%, l'obbligo del Green Pass, e i posti a scacchiera in tutti i settori. Con le restrizioni quindi, ma finalmente si potrà a tornare a respirare l'atmosfera dello stadio: sono passati 18 mesi (se non si contano i mille spettatori simbolici a invito nei derby casalinghi con Parma e Sassuolo dello scorso autunno) dall'ultima volta in cui i tifosi rossoblù hanno potuto mettere piede all'interno del Dall'Ara, era un Bologna-Udinese del febbraio del 2020. La principale limitazione riguarda la capienza dimezzata: con la nuova regola, per la sfida di Coppa Italia di lunedì prossimo alle 18 il club rossoblù potrà contare su una disponibilità di circa 15.000 posti, che saranno assegnati tutti in forma di biglietto.