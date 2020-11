Carlino-Ritorna la squadra che ha battuto la Samp

Squadra che vince non si cambia. Tradotto, contro il Crotone, Mihajlovic dovrebbe affidarsi agli undici che hanno battuto la Sampdoria.

Torneranno infatti, dopo aver riposato in Coppa Italia, Skorupski, Hickey, Danilo, Palacio e Schouten. Quest’ultimo, uscito anzitempo da Marassi, non sembra però in dubbio per domenica. Ballottaggio invece per quello che sarà il suo compagno di reparto, con Svanberg leggermente favorito su Dominguez e Poli, anche se il capitano rossoblù è entrato molto bene mercoledì e potrebbe insidiare lo svedese. Restano ancora in infermeria Skov Olsen e Dijks, oltre che il lungodegente Santander.

Fonte- Carlino