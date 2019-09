Carlino – Ristrutturazione Dall’Ara: in cerca delle prime aziende

Non solo campo e mercato, il Bologna è molto attivo anche per quanto riguarda il progetto stadio. La società ed il presidente stanno cercando di mantenere le promesse fatte in estate, ed ecco quindi che da questa settimana ci si comincia a muovere concretamente. L’obiettivo di restyling del Dall’Ara è sempre all’ordine del giorno.

Come riporta il “Carlino”, questa settimana Fenucci incontrerà innanzitutto l’assessore dello Sport Matteo Lepore. Sono previsti il prima possibile anche incontri con potenziali partner industriali, partendo ovviamente da colloqui esplorativi. Il Bologna è dunque alla ricerca di aziende che abbiano intenzione di partecipare al progetto occupandosi – sotto tutti gli aspetti – di parte del lavoro: uno dei potenziali partner è il gruppo Astaldi.