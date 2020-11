Risalita Bologna, Barrow sa già come si fa

Nonostante la partenza del Bologna sul piano dei risultati sia stata infelice, la squadra di Mihajlovic ha tutto il tempo e le risorse per invertire la rotta. Già da domenica sera i rossoblù hanno bisogno di punti per correggere una classifica che però non rispecchia a pieno quanto avrebbe dovuto raccogliere la truppa di Sinisa in queste sei giornate.

Una risalita che passerà dalle partite in casa prima dell’apertura del mercato. Al Dall’Ara, infatti, arriveranno Napoli, Crotone, Parma e Atalanta. Mentre in trasferta il Bologna affronterà Sampdoria, Inter, Spezia, Torino e Fiorentina. Non sarà facile, vista la mole degli infortunati, ma non sembrava facile nemmeno fermare il lanciatissimo Napoli di Gattuso lo scorso 20 luglio al Dall’Ara. E invece finì 1-1, con Barrow che rispose a Manolas e i felsinei che finirono la partita amareggiati perché avrebbero meritato la vittoria.

Fonte- Resto del Carlino