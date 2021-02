Carlino – Rinviato nuovamente il salto di qualità

Fallire sempre la partita della svolta è il destino del Bologna e contro il Benevento la storia si è ripetuta.

Vincere venerdì sarebbe significato avvicinarsi alla facciata sinistra della classifica e distaccare notevolmente la terz’ultima, invece, il Bologna rimane a 24 punti a pari merito con il Benevento. Dal lockdown in poi i rossoblù si accontentano del minimo sforzo: 13 punti in 12 partite nella seconda parte della scorsa stagione, 24 in 22 partite quest’anno. La continuità di risultati non viene mai raggiunta e la squadra lascia il dubbio di non avere dentro fame e foga agonistiche che contraddistinguono chi ha voglia di puntare in alto. L’unico obiettivo realistico è salvarsi, il salto di qualità è rinviato ancora una volta.

Fonte: Carlino