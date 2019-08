Carlino – Rinnovo per Kingsley

L’entourage del centrocampista nigeriano Michael Kingsley ha annunciato che il loro assistito ha rinnovato il proprio contratto con il Bologna. Il nuovo accordo scadrà nel 2024 e l’ingaggio del giocatore ha avuto un adeguamento, precedentemente il ragazzo aveva un contratto valido fino al 2022 a 100mila euro a stagione. Kingsley arrivò in rossoblù nel 2017 e ha passato la scorsa stagione in prestito al Perugia. In questo precampionato, complici anche gli infortuni, è riuscito a mettersi in mostra e una sua permanenza non è da escludersi. Molto dipenderà dalle prossime mosse sul mercato del Bologna, se dovessero essere due gli innesti a centrocampo, il nigeriano potrebbe partire nuovamente in prestito. Lo riporta Il Resto del Carlino.