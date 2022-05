Carlino – Rinnovo di contratto per Raimondo e Stivanello della Primavera

Se per la prima squadra qualsiasi tipo di operazione è in sospeso in attesa dell’arrivo di Saputo, nel settore giovanile qualcosa si muove. È infatti stato rinnovato il contratto in scadenza il 30 giungo 2023 di Antonio Raimondo. Classe 2004,...

Redazione TuttoBolognaWeb

Se per la prima squadra qualsiasi tipo di operazione è in sospeso in attesa dell’arrivo di Saputo, nel settore giovanile qualcosa si muove. È infatti stato rinnovato il contratto in scadenza il 30 giungo 2023 di Antonio Raimondo. Classe 2004, punta del Primavera e della nazionale Under 21, con 12 gol all’attivo in questa stagione. Era necessario trovare un accordo per blindare uno dei migliori talenti, seguito anche da big italiane e club europei. Accordo che è stato trovato con Raimondo e con l’agente Galli: nuovo contratto fino al 30 giugno 2027. Anche il capitano della Primavera Riccardo Stivanello ha rinnovato. Entrambi si aggregheranno al ritiro della prima squadra nelle prime settimane di luglio a Pinzolo.

Prolungamento di contratto di Raimondo celebrato con foto del giocatore tra Marco Di Vaio e Riccardo Bigon. Nel rinnovo di Raimondo e Stivanello è stato determinante anche Daniele Corazza, responsabile del settore giovanile, in scadenza di contratto come Di Vaio. Corazza non era in foto per un viaggio di lavoro a Valencia. Di Vaio, recentemente, ha fatto visita a Montreal, dove si è confrontato con Corbo, giocatore in crisi che non trova spazio nemmeno in Mls e che è costato 2,5 milioni alle casse del Bologna.

A livello di prima squadra è attualmente tutto in stand-by fino all’arrivo di Saputo. Il rinnovo di Medel sembra una formalità ma non è ancora arrivato. Probabili le partenze di Svanberg e Hickey, ma nulla è ancora deciso: il tema del mercato verrà affrontato dopo l’ultima di campionato contro il Genoa.