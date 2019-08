Riecco Dzemaili e Schouten: obiettivo Coppa Italia

Il Bologna sta facendo le sue valutazioni di mercato, consapevole che prima di fare altre operazioni in entrata dovrà cedere qualche elemento. Qualcosa già si muove, ed ecco che i rossoblu continuano a tenere nel mirino i vari Dominguez, Battaglia ed Hendrix. Più passa il tempo, però, e più pare possibile che Pulgar possa rimanere in Emilia. Di conseguenza, il Bologna dovrà valutare bene cosa fare a centrocampo, visto soprattutto che l’emergenza infortunati sta rientrando.

Gli ultimi giorni hanno infatti portato buonissime notizie ai felsinei. Nelle scorse settimane si erano fermati prima Schouten – per un problema al ginocchio – e poi Dzemaili, per una lesione muscolare. I due sono però entrambi sulla via del recupero, e potrebbero già essere a disposizione la settimana prossima per la Coppa Italia – fissata per il 18 agosto. Probabilmente non verranno comunque rischiati dalla coppia Tanjga-De Leo, ma dovrebbero arrivare al top della forma alla prima gara di Serie A: il Bologna esordirà domenica 25 agosto a Verona contro l’Hellas, con sia Schouten che Dzemaili arruolabili.

Fonte: Carlino