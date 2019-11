Carlino – Riecco Destro: un’arma in più a Napoli

Dopo tante brutte notizie, finalmente un sorriso per Mihajlovic: domenica contro il Napoli torna infatti a disposizione Mattia Destro. L’attaccante del Bologna si è allenato ieri con i compagni, e dovrebbe far parte dei convocati per il San Paolo. Il numero 22 è assente da inizio ottobre, quando cominciò ad accusare seri problemi a quel ginocchio che gli aveva già dato fastidio il 22 settembre al Dall’Ara contro la Roma. Destro è ai box da tanto, ma ora sembra esser tornato: vista l’assenza ancora per alcune settimane di Santander, il ragazzo sarà una freccia in più nell’arco di Mihajlovic.

Questa però è davvero l’ultima chiamata per lui, che ha già deluso Bologna troppe volte. Il suo contratto è in scadenza, e se non mostrerà qualcosa di importante nei prossimi mesi verrà senza dubbio lasciato andare in estate. Mihajlovic lo ha difeso con le unghie e con i denti, convinto che avrebbe ripagato le sue fatiche. Al momento, il tecnico serbo sta perdendo questa scommessa. La stagione però è ancora lunga, e Destro sa benissimo di aver più di qualcosa di cui farsi perdonare. L’ultima cosa che vorrebbe sarebbe proprio tradire la fiducia di Sinisa.

Fonte: “Carlino”