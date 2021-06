Carlino – Restyling Dall’Ara: stretta finale per l’impianto temporaneo

Gli aggiornamenti sul Restyling del Dall'Ara

Il Resto del Carlino riporta il raggiunto accordo tra Eataly World, Centro Agroalimentare e Bfc per l'allestimento dello stadio temporaneo al Caab. Nelle prossime ore arriverà la firma sul protocollo d'intesa. Non solo, settimana prossima l'amministratore delegato Claudio Fenucci depositerà il protocollo in Comune con la richiesta di allestimento dell'impianto. Come sarà la struttura? Capienza da 16.500 posti con due curve e tribuna fissa, il resto sarà costruito in prefabbricati e tubolari d'acciaio. Sarà simile allo Stirpe di Frosinone. Tempistiche? Si spera di partire in autunno ma è più probabile dicembre 2021, durata dei lavori tra 6 e 9 mesi. Costo di 12-15 milioni di euro.