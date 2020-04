Restyling Dall’Ara: accordo raggiunto, ma slitta l’annuncio

In questo momento, le priorità sono altre. Questa è una settimana decisiva per capire come il calcio potrà ripartire. In queste ore sono già in programma ulteriori dibattiti tra le società e all’interno delle stesse per discutere non solo del taglio degli stipendi, ma anche della questione dei diritti tv. Ecco quindi che il Bologna ha deciso di rimandare le novità sul restyling del Dall’Ara a quando ci sarà un clima leggermente più mite.

Il club rossoblu ha trovato l’accordo finanziario con il Credito Sportivo: sembra che ora niente sia più in discussione. L’annuncio ufficiale però, atteso per ieri, dovrà aspettare ancora qualche giorno.

Fonte: “Carlino”