Carlino – Rendere lo straordinario, ordinario

Le parole di De Leo in conferenza stampa suggeriscono questo: Sinisa Mihajlovic è sempre vicino alla squadra e i giocatori lo percepiscono, l’assenza dell’allenatore impegnato a combattere la sua malattia, a detta di De Leo, ha compattato ulteriormente i calciatori e i membri dello staff, facendo crescere, responsabilizzare.

E’ un gioco di capovolgimenti, di una squadra raccolta in un momento buio a gennaio e diventata quasi una favola a fine stagione. Un allenatore che invece di abbattersi diventa più combattivo, la cui assenza diventa presenza, e poi c’è un inizio di campionato, accessibile, da approcciare con lo spirito giusto, per capovolgere quello dello scorso anno, per rendere, come dice De Leo, lo straordinario, ordinario.

Fonte: Resto del Carlino.