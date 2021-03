Carlino – Ramirez e Gabbiadini, l’oro di Bologna sarà avversario

Domenica alle 12.30 non sarà soltanto la sfida tra Bologna e Sampdoria a tenere banco al Dall’Ara, ma anche quella degli ex delle due squadre. 8 in totale tra le due formazioni, di cui 6 probabilmente in campo.

De Silvestri, Soriano, Da Costa e Mihajlovic in panchina sponda rossoblù, Gabbiadini, Ferrari, Ekdal e Ramirez sponda blucerchiata. Una fetta importante della carriera di alcuni giocatori è concentrata dunque nella partita di domenica, e a Casteldebole il futuro più roseo e recente è rappresentato da Ramirez e Gabbiadini, due tra i giovani più importanti visti in rossoblù prima dell’era Saputo. I due avrebbero potuto continuare il loro percorso sotto le Due Torri, ma sono stati fermati da intoppi di mercato. L’uruguayano è esploso in Serie A proprio al Bologna tra il 2010 e il 2012, incantando tutti tra gol e giocate salvo poi essere venduto al Southampton in cambio di 15 milioni, vitali per Guaraldi per portare avanti la società. Gabbiadini invece era in prestito, ed è rimasto in rossoblù solo una stagione (2012-13), collezionando comunque 6 gol in 30 partite. Domenica saranno avversari, e dall’altra parte troveranno Soriano e Barrow, due giocatori che li hanno rimpiazzati e che rappresentano rispettivamente il capocannoniere e il suo vice del Bologna attuale.

Fonte-Carlino