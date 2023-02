Carlino – Raimondo, talento della Primavera: oggi in campo contro la Roma

Otto goal segnati per attirare le attenzioni su di sé, ma non abbastanza per ottenere la fiducia di Motta. Antonio Raimondo è uno dei leader del Bologna primavera, ma è ancora presto per vederlo in Serie A. Proprio a Marassi, teatro della trasferta della prima squadra di sabato, il giovane attaccante aveva compiuto il debutto in Serie A grazie a Sinisa Mihajlovic, che di giovani talentuosi ne ha lanciati tanti. Motta lo aveva portato con sé contro l'Atalanta, poi non lo ha più convocato. Nonostante una grossa emergenza in attacco. L'agente chiama la Serie B, lo presenta pronto per giocare con i più grandi. Oggi il ragazzo ha l'occasione di dimostrare di poter far male ai primi della classe della sua categoria.