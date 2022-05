Carlino – Raimondo e Stivanello, due primavera da blindare

Raggiunta la salvezza, il Bologna vorrebbe rinnovare i due gioielli della primavera Raimondo e Stivanello

Adesso è tempo di valutare i giovani in campo, su tutti il capitano difensore centrale Riccardo Stivanello e la punta Antonio Raimondo, autore di 12 reti quest'anno, entrambi classe 2004 ed entrambi nel giro della nazionale di categoria. Il Bologna dovrà provare a trattenerli rinnovando i rispettivi contratti in scadenza nel 2023, con la possibilità per entrambi di cominciare a respirare l'aria della prima squadra nelle partite rimanenti di questo finale di stagione.