Carlino – Raimondo, con il Marassi c’è un rapporto speciale

Nella stagione scorsa fu Mihajlovic a lanciarlo per la prima volta in A

La prima volta non si dimentica mai, e per Antonio Raimondo risale a maggio scorso. A Marassi Sinisa Mihajlovic lo fa esordire dal primo minuto contro un Genoa già retrocesso. Sabato potrebbe toccare di nuovo il campo della Serie A sempre a Genova, questa volta contro una Samp che rischia la retrocessione.

Se Sinisa lancia fin da subito le giovani promesse, Thiago Motta ci va con cautela. Così è toccato a Raimondo, punta della Primavera del Bologna. Si è messo in mostra con goal e prestazioni, ma l'esordio nella A di quest'anno non è ancora arrivato. Solo riserva contro tre illustre del campionato: Napoli, Roma e Atalanta. Nemmeno una manciata di minuti per il classe 2004, ma sabato può esserci la svolta. Con l'emergenza che pervade l'attacco rossoblù, Thiago porterà Raimondo con sé a Genova. Difficile però vederlo dall'inizio, con ogni probabilità sarà Soriano ad agire come punta. Bocciati gli esperimenti Ferguson e Barrow delle ultime partite. Medel dovrebbe partire dall'inizio a scapito di Schouten.