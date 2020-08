Carlino – Raduno vicino, ma non c’è fretta

Manca sempre meno al raduno a Casteldebole, che precederà di tre giorni la partenza per Pinzolo. I calciatori si ritroveranno per svolgere gli ultimi test il 24 agosto prossimo, mentre il 27 partiranno per il consueto ritiro pre stagione che si terrà in Trentino Alto Adige. Ma come riporta il Resto del Carlino non c’è fretta: per il momento è la stessa squadra che ha chiuso due settimane fa il campionato.

L’obiettivo principale al momento è infatti quello di sfoltire la rosa e puntellarla con innesti che vadano a colmare le lacune mostrate lo scorso anno. Da Santander a Donsah passando per Calabresi e Denswil, sono tanti i calciatori che Sabatini e soci valutano di piazzare altrove: al momento però non è facile trovargli una sistemazione. Anche Sansone e Skov Olsen, tra gli altri, sono possibili partenti, ma solo a fronte di offerte quasi irrinunciabili. Per qualsiasi tipo di operazione, però, non c’è fretta, come detto: l’estate compressa dal Coronavirus e la scarsa liquidità impongono lunghe attese.