Raduno a ranghi ridotti

Domani alle 17 avrà luogo il primo allenamento della banda Mihajlovic, anche se l’allenatore dovrà aspettare qualche settimana per avere il gruppo al completo.

Svanberg e Skorupski dovrebbero essere disponibili a partire dall’11 Luglio per il ritiro di Castelrotto, con loro due si aggregheranno al gruppo anche Nagy e Helander se non saranno ceduti. Anche per gli italiani si aspetterà qualche giorno, Orsolini e Calabresi, reduci dall’Europeo Under 21, godranno di qualche giorno di vacanza. Si aspetterà ancora di più per quelli di ritorno dalla Copa América: Santander e Pulgar raggiungeranno la squadra il 25 Luglio in Austria per la seconda parte del ritiro e con loro potrebbe esserci anche Tomiyasu, reduce dalla stessa competizione.