Carlino – Quei veterani che non intendono restare ai margini

Panchina per Arnautotic, panchina per Medel, panchina per De Silvestri: l'unico a giocare è Roberto Soriano. 'Screzi, casi in vista, problemi di gestione all’orizzonte tra i senatori e Thiago?' si chiede il collega. Da Casteldebole filtrano smentite anche in assenza di dichiarazioni ufficiali e la spiegazione è questa: le cessioni di Kasius e Vignato sono servite per tenere i senatori, e per alcuni di questi c'è stato un lungo stop con conseguente necessità di concedere tempo per ritrovare la forma migliore. Chiaro però che un giocatore come Medel, soprattutto senza Dominguez, reclamerà spazio e difficilmente potrà accettare la panchina in silenzio. E quando si vince è più facile gestire le risorse rispetto a quando si perde con i malumori che abbondano. In ogni caso, la partita di Torino è stata archiviata al Niccolò Galli come incidente di percorso.