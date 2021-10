Carlino – Pubblico da Europa

Bologna ottavo per presenze

Bologna da parte sinistra, quasi da Europa, per quanto riguarda la media spettatori di queste prime undici giornate.

Al Dall'Ara è andata una media 12.688 spettatori, con il top dei 22 paganti con il Milan e il minimo di 8.375 con la Salernitana, per quanto riguarda gli altri dati si registra Verona (10.218), Genoa (9.707) e Lazio (12.975). Il dato medio colloca il Bologna all'ottavo posto per presenze in Serie A dietro solo a Inter, Milan, Roma, Lazio, Napoli, Juventus e Fiorentina.