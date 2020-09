Carlino – Prove generali di Milan

Cresce la curiosità per vedere all’opera il Bologna nell’ultimo test pre campionato, quello in programma oggi alle 16 contro la Virtus Entella.

Il Resto del Carlino in edicola oggi sottolinea come si tratti dell’unica vera possibilità per Sinisa Mihajlovic per preparare la prima di campionato contro il Milan. Stando alle ultime indicazioni tattiche provenienti dagli allenamenti, davanti a Skorupski ci dovrebbe essere Tomiyasu come difensore centrale al fianco di uno tra Danilo e Bani, con De Silvestri sulla fascia destra e Dijks su quella sinistra. Qualche dubbio in più in mediana: Schouten-Svanberg sembra essere la coppia favorita per essere titolare, ma i due si alterneranno a gara in corso con Dominguez e Poli. Davanti ecco Palacio, con alle sue spalle il trio composto da Orsolini, Soriano e Barrow.