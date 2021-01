Carlino- Prove anti-Fiorentina al Dall’Ara. Ravaglia pronto a tornare in porta

Ravaglia recupera, Skorupski accelera e Da Costa rischia di stare a guardare, almeno domani.

Mihajlovic sembra intenzionato infatti a rischierare il giovane classe ’99 e a concedergli un’altra chance dopo lo sfortunato debutto contro la Roma. In quella partita. Ravaglia si infortunò pure alla caviglia, ora è recuperato e sembra il titolare favorito per domani al Franchi. Prove di 4-2-3-1 ieri nell’allenamento effettuato al Dall’ara: davanti al giovane portiere infatti, provati De Silvestri, Danilo, Medel e Dijks, con il jolly Tomiyasu che può ricoprire ogni ruolo del pacchetto arretrato. In mediana, Sinisa dovrebbe schierare la coppia Schouten-Dominguez, mentre in attacco conferme per Soriano, Barrow e Palacio, con il ballottaggio a destra tra Vignato e Orsolini. Sempre ieri si è fatto male Dion Ruffo Luci: frattura scomposta della tibia destra e verrà operato nei prossimi giorni

Fonte-Carlino