Carlino – Profumo d’Europa, l’Italia torna a Bologna

Gli azzurri disputeranno al Dall'Ara l'ultima amichevole prima degli Europei: Soriano e Orsolini sperano di esserci

Bologna torna a respirare aria di Europa. Non è ancora quella della squadra rossoblù, bensì della Nazionale di Roberto Mancini , che comunque due giocatori felsinei potrebbe averli ai prossimi Europei: Roberto Soriano è stato convocato in questa tornata internazionale, Riccardo Orsolini no.

L'ex Villareal ad oggi è quello più vicino a partecipare alla competizione europea, in virtù della sua miglior stagione in carriera, con 9 gol e 6 assist. L'ascolano, invece, è consapevole di dover giocare al massimo le ultime 9 partite rimaste in campionato, per provare a scardinare le gerarchie del ct. Comunque vada per i due rossoblù, Bologna farà parte del cammino degli azzurri: il 4 giugno, infatti, al Dall'Ara si giocherà l'ultima amichevole prima degli Europei. Curiosamente, la Figc aveva scelto la stessa data e lo stesso stadio anche la scorsa stagione, prima che il covid scompaginasse tutti i piani e gli Europei fossero rinviati. Quest'anno la Nazionale tornerà dunque a Bologna, dove manca dal settembre 2018, quando affrontò la Polonia in Nations League(sfida che terminò 1-1).