Carlino – Procede la crescita di Tomiyasu

Definire Tomiyasu una sorpresa è difficile, i 7 milioni investiti per il giapponese e la concorrenza che c’era sul giapponese sono in qualche modo la riprova che gli addetti ai lavori già avevano intravisto le qualità del ragazzo. Fin dalla conferenza stampa di presentazione è emersa la determinazione e la voglia di integrarsi di Tomi: una frase pronunciata in italiano, un piccolo atto simbolico, ma di valore. Tomiyasu viene descritto come un ragazzo solare e umile, ma ha le intenzioni chiare: vuole giocare.

In nazionale e in Belgio ha giocato principalmente come centrale, per ora è stato impiegato sulla destra considerato che Calabresi probabilmente partirà in prestito. Il giapponese non sta deludendo le aspettative, ha disputato un buon precampionato escludendo la partita con l’Augsburg, e ha coronato la sua prima fase in maglia rossoblù con un gol di testa al Villarreal. La crescita del giovane procede ed è pronto a ritagliarsi uno spazio da titolare, a destra o al centro è indifferente, a Tomiyasu basta giocare. Lo riporta il Resto del Carlino.