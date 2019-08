Carlino – Probabile esordio da titolare per Denswil e Tomiyasu

Domenica sera il Bologna esordirà a Verona contro l’Hellas. Senza Mihajlovic fisicamente in panchina, la formazione rossoblu vuole riprendere da dove aveva finito. Anche in termini di uomini. Secondo il “Carlino”, infatti, sembrano poter essere solo due le possibili novità tra i felsinei. I nomi, entrambi in difesa, sono quelli di Stefano Denswil e Takehiro Tomiyasu. I due, costati sul mercato circa 7 milioni di euro l’uno, provengono dal Belgio: il primo dal Bruges, il secondo dal Sint Truiden.

L’olandese giocherà al centro della difesa al posto di Lyanco e al fianco di Danilo: dopo qualche incertezza iniziale, ha mostrato subito grande personalità e qualità nel piede sinistro. E’ lui il titolare designato per questa stagione. Il giapponese sarà invece schierato come terzino destro, nonostante sia arrivato anche lui come difensore centrale. Il ragazzone sembra infatti aver superato Mbaye – anche se è ancora vivo il ballottaggio – nelle gerarchie, complice il suo coraggio e la sua voglia di andare ad offendere in avanti. Denswil e Tomiyasu dovrebbero essere dunque gli unici due volti nuovi del primo Bologna di scena al Bentegodi, visto ancora il buco a centrocampo: il sostituto di Pulgar non arriverà certo in queste ore.