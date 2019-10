Carlino – Primavera rossoblu contro Italia under 18

Inizia adesso l’amichevole di prestigio tra il Bologna Primavera e l’Italia under 18, in programma questa mattina alle ore 11 al centro sportivo Biavati di Corticella. Test importante per entrambe le formazioni, che approfittano appunto della pausa per le nazionali. I rossoblu di mister Troise vogliono proseguire bene il campionato: il prossimo weekend arriverà la Sampdoria. Gli azzurri di Nunziata, invece, devono prepararsi al meglio per l’appuntamento di fine ottobre: in Brasile sono in programma i mondiali under 17, per i quali il portiere rossoblu Molla spera di strappare la convocazione.

Fonte: “Carlino”