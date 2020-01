Carlino – Primavera, il Bologna cade in casa contro la Fiorentina

Il Bologna Primavera non riesce a ripetere quanto fatto dalla Prima Squadra. Se le cose in Serie A vanno più che bene, lo stesso non si può dire per il campionato di Primavera 1. La squadra di Troise infatti riparte purtroppo come aveva finito: perdendo. I rossoblu sono stati superati in casa per 0-1 dalla Fiorentina, che è andata in vantaggio ad inizio ripresa ed è stata brava a mantenerlo fino alla fine.

Ora la Viola è davanti di due lunghezze in classifica, mentre il Bologna si trova in una situazione complicata: con 16 punti, i felsinei sono in zona playout.

Fonte: “Carlino”