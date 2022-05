Carlino – Primavera, girone di ritorno da urlo e salvezza conquistata

Dopo un inizio di stagione poco soddisfacente, anche la Primavera di Luca Vigiani si sta togliendo le proprie soddisfazioni

I ragazzi di Luca Vigiani hanno fatto un girone di ritorno da manuale, risalendo la classifica e confermandosi come la terza forza del campionato nel 2021. Una grande mano l'ha data sicuramente il lavoro di Corazza e Di Vaio sul mercato di gennaio, portando in dote giocatori importanti e funzionali, per una Primavera che stava fortemente deludendo la dirigenza, visto che era a rischio retrocessione, mentre le formazioni Under 17, 16 e 15 erano già qualificate per i playoff scudetto. Tornando alla Primavera alcuni ragazzi guardano già avanti, come Raimondo e Stivanello, con un contratto in scadenza nel 2023 ma che potrebbero essere promossi in prima squadra da Sinisa Mihajlovic a partire dai raduni di quest'estate.