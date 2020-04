Prima volta per tutti: nuova preparazione a maggio

E’ ormai tempo di tornare ai lavori. Il 4 maggio sembra la data definitiva per riprendere ad allenarsi, ed il Bologna ne prende atto. Quello che avverrà sarà però una prima volta per tutti: una sorta di vera e propria preparazione estiva, ma a maggio. Le cose da fare saranno tante e in poco tempo, ma di certo non ci sarà da annoiarsi. Per nessuno. A cominciare dal preparatore atletico Marchesi, che in questi giorni ha seguito singolarmente ciascun giocatore con esercizi appositi.

Il Bologna avrà dunque a disposizione un massimo di 3/4 settimane di allenamenti a Casteldebole – senza poter contare su amichevoli – prima di riprendere il campionato, che nel caso dei rossoblu conta 12 partite da recuperare. Fondamentale per Mihajlovic sarà avere i ragazzi a disposizione tutti bene o male nella stessa forma fisica. Ecco quindi che lo staff tecnico partirà dalle condizioni nelle quali i giocatori si presenteranno al ritiro, per poi costruire su ciascuno di loro un lavoro personalizzato: sarà certamente più facile per i brevilinei tornare prima in forma. Inoltre, ci sarà da affrontare anche la questione tamponi e test sierologici, ma di quello se ne occuperà – contemporaneamente – lo staff medico.

Fonte: “Carlino”