Carlino – Prima il campo, poi il mercato

Il piano estivo del Bologna era ben chiaro: avviare una sorta di rivoluzione a luglio per consegnare a Mihajlovic una squadra in grado di lottare per traguardi importati, e poi limitarsi a qualche minimo e strettamente necessario ritocco a gennaio. La situazione Ibrahimovic ha però stravolto le carte: per lui, ovviamente, i rossoblu sarebbero pronti a modificare ogni tipo di strategia. Al di fuori di lui, invece, al netto dell’acquisto già effettuato di Dominguez, il Bologna mette ad oggi il mercato invernale in secondo piano. Il club rossoblu vuole infatti prima puntare sul campo e, soprattutto, sul materiale che ha già a disposizione.

Come riporta il “Carlino”, il Bologna è atteso da una serie di partite determinanti. Dopo la sosta ci sarà il Parma al Dall’Ara, poi in successione Milan, Napoli e Atalanta. Gli emiliani hanno quindi intenzione di aspettare la seconda metà di dicembre, e di decidere di conseguenza: indipendentemente dallo svedese, la società interverrà sul mercato solo se Mihajlovic si renderà conto che non sarà possibile farne a meno. Anche perché Saputo ha già speso 130 milioni di euro in 4 anni, e a Bologna sono arrivati giovani talenti che devono avere il tempo di crescere ed esplodere: non solo Orsolini, anche Schouten, Svanberg, Skov Olsen e Tomiyasu. Il mercato si sta avvicinando, ma i rossoblu lo guardano con un solo occhio. L’altro, invece, è ancora volto al campo.