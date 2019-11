Previsti almeno 2500 tifosi del Bologna al Mapei

Il Bologna questa sera sarà di scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo: il derby emiliano aprirà la 12^ giornata di Serie A.

I neroverdi saranno spinti dai loro tifosi, ma di certo neanche i rossoblu non saranno soli. Come al solito per questo genere di trasferte, la squadra di Mihajlovic sarà ben supportata dai suoi tifosi. Reggio Emilia dista solo qualche decina di chilometri da Bologna: ecco il motivo per cui sono previsti almeno 2500 tifosi felsinei. I sostenitori del Bologna occuperanno la tribuna ed il settore ospiti, cercando di sostenere al massimo Palacio e compagni.