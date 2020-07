Carlino – Poli e Santander puntano il Milan

Buone notizie in casa Bologna dopo l’allenamento defaticante di ieri. La seduta post partita con il Napoli ha infatti evidenziato che nessuno dei rossoblu ha riportato guai fisici dopo il match. Anche per Mbaye, uscito anzitempo nella sfida del Dall’Ara, non sono stati rilevati acciacchi di qualunque tipo. Per la sfida di San Siro restano out i soli Bani e Schouten.

Poli e Santander ieri si sono allenati regolarmente e si candidano ad una maglia da titolare contro i rossoneri. Tra oggi e domani Sinisa farà le sue valutazioni per eventuali rotazioni nell’undici base della partita. Le rotazioni ristrette di centrocampo e attacco potrebbero incrementare ulteriormente le chances dei due rientranti.