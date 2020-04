Carlino – Poli e Fenucci inizieranno a trattare il taglio degli stipendi

Non c’è solo il calendario da mettere in piede sulla base delle indicazioni dei medici, e se la politica darà il via libera, ma anche la questione taglio degli stipendi.

La Lega Serie A ha proposto il taglio di due mensilità in caso di ripresa a maggio e di quattro nel caso in cui non si riuscirà a concludere la stagione. Il risparmio in casa Bologna viaggia tra i 9 e i 18 milioni, lo riporta il Resto del Carlino. Ma prima di potersi incontrare nuovamente di persona, l’amministratore delegato Claudio Fenucci e il capitano Andrea Poli potrebbe avviare a breve le trattative in videoconference. Ma non sarà un taglio lineare per tutti e le trattative non potranno essere solo collettive. Infatti, nel Bologna si parte dai 1.5 milioni di Soriano e si arriva ai 22mila euro di Baldursson e l’idea del Bologna è preservare i più possibile gli ingaggi bassi. Anche lo stipendio di Mihajlovic, 2 milioni di euro, dovrebbe essere rivisto.