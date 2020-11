Carlino-Poli corre già: in gruppo forse a inizio dicembre

Poli corre sul campo dell’Isokinetic, dove passerà le prossime 3-4 settimane per recuperare dalla frattura composta al perone destro rimediata contro il Parma, e si conta di riaverlo in gruppo per inizio dicembre.

Degli altri lungodegenti, invece, Dijks sta intensificando il lavoro sulla cyclette dopo essersi operato al secondo dito del piede destro, mentre Skov Olsen, uscito malconcio l’11 ottobre con la Danimarca dove ha rimediato la frattura della seconda vertebra lombare, è ancora a riposo.

Fonte-Resto del Carlino