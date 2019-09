Carlino – Pochi ma buoni i tifosi a Casteldebole ieri

La grande rimonta del Bologna a Brescia ha acceso gli animi di tutti in società tranne che di Mihajlovic, il quale vola ancora basso. Domenica pomeriggio arriva infatti la Roma – la prima vera grande squadra di questa stagione – è lì il Bologna dovrà dimostrare qualcosa in più: dal match del Dall’Ara si potrà iniziare a capire che tipo di campionato faranno i rossoblu. Grande entusiasmo anche tra i tifosi, fermati ieri solo dalla pioggia.

Come riporta il “Carlino”, i rossoblu sono scesi in campo ieri pomeriggio dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico. A Casteldebole erano però presenti solo una cinquantina di tifosi, spaventati dalle previsioni e non aiutati dall’orario – le 15. La voglia a Bologna rimane tanta, ma anche la prudenza del suo allenatore.