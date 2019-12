Oggi il Bologna sarà di scena a Lecce allo stadio Via del Mare. I rossoblu hanno bisogno di tutto l’aiuto possibile per chiudere l’anno in bellezza, e i tifosi lo sanno. Ecco quindi che i sostenitori più accaniti si sono organizzati con auto e pullman per essere presenti al match contro i salentini.

Secondo il “Carlino”, saranno almeno 400 i tifosi del Bologna presenti oggi allo stadio, tifosi che partendo nella notte hanno affrontato circa 800 km.