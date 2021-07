Carlino – Pinzolo apre le porte al pubblico

700 presenze per le amichevoli con Bagnolese e Feralpi Salò e 400 agli allenamenti

L'assessore ai grandi eventi del comune di Pinzolo Giuseppe Corradini ha scelto una doppia formula che prevede green pass per le due amichevoli con Bagnolese e Feralpi Salò e la presenza al 50%. Per gli allenamenti, autocertificazione e con la capienza dell'impianto che, per accrescere il distanziamento, scenderà al 25%. Nel giorno della partita lo stadio di Pinzolo potrà contenere circa 700 spettatori, mentre per gli allenamenti i tifosi ammessi saranno poco più di 400.