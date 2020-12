Carlino – Per Sansone nessuna lesione, ma…

Piccolo sospiro di sollievo per il Bologna. Nicola Sansone, fermato nei giorni scorsi da un problema muscolare, non ha patito nessuna lesione.

L’esterno si è sottoposto agli esami del caso che hanno escluso complicazioni, c’è però una piccola contrattura che lo costringerà a qualche giorno di lavoro differenziato, di conseguenza è da considerare in dubbio con la Roma. Anche Denswil rimane in dubbio per la sfida con i giallorossi. Dovrebbe rientrare invece Poli, mentre si sta riaffacciando in gruppo pure Mitchell Dijks. Contro la Roma potrebbe arrivare la convocazione anche per Skov Olsen, ma il danese ha bisogno di tempo per recuperare la condizione.