Carlino – Per la difesa c’è Lyanco: si lavora al diritto di riscatto

Piace sempre il centrale granata ma c'è ancora distanza tra le parti. Benatia, Rugani o Bonifazi le alternative

Il club rossoblù è al lavoro per trovare formula e intesa economica per riportare il difensore alla corte di Sinisa Mihajlovic, con lo stesso giocatore che gradirebbe tornare a lavorare con il suo ex tecnico e nel frattempo lasciare Torino dopo un paio di stagioni negative. Le alternative a questa operazione si chiamano Benatia, Rugani e Bonifazi. Intanto, il Bologna è a caccia di nuovi talenti in mediana, in caso di uscita di Medel e Poli: piacciono Veerman dell'Heerenveen e Mannsverk del Sogndal, ma il nome nuovo è quello di Kacper Kozlowski, giovane talento in forza al Pogon Szczecin, che nell'ultima stagione ha totalizzato 20 presenze, 1 gol e 3 assist nella A polacca. Il giocatore, centrocampista offensivo, è seguito anche da Borussia Dortmund, Barcellona, Juve e Toro. Potrebbe trattarsi di un'operazione simile a quella che ha portato Urbanski in rossoblù lo scorso gennaio.