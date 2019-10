Carlino – Per Bologna-Inter ci sarà anche Saputo

Dopo la sconfitta contro la Juventus, il Bologna si appresta ad ospitare la Sampdoria domenica all’ora di pranzo, gara valida per la 9^ giornata di Serie A. Da qui inizierà poi un trittico importante di partite, visto il turno infrasettimanale di mercoledì sera a Cagliari. Il sabato dopo poi i rossoblu torneranno a giocare in casa: alle 18 arriva l’Inter di Conte.

Il 2 novembre contro i nerazzurri il Dall’Ara dovrebbe ospitare anche Joey Saputo. Come riporta il “Carlino”, il presidente del Bologna sarà probabilmente in Italia per assistere alla sfida casalinga contro la corazzata di mister Conte.