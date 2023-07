Carlino – Peccatucci di mezza estate, dai tifosi la cartolina più bella

'Un lampo di Barrow, un guizzo di Raimondo. Ma anche la rimonta del Palermo nel finale, fisiologica quando Thiago manda sotto le docce i migliori' scrive Massimo Vitali sul Resto del Carlino in relazione alla seconda, e ultima, amichevole rossoblù in ritiro.

Il calcio di luglio va preso con le molle e il Bologna si è fatto rimontare due gol dal Palermo nel finale, splendida la rovesciata di Soleri, ma a Motta manca un pezzo di squadra tra Orsolini infortunato e un terzino sinistro che manca, oltre ad un paio di esterni di attacco. Infatti il tecnico ha lanciato Barrow a piede giusto dove di solito gioca Orso e il giovane Mazia dalla parte opposta. Davanti Arnautovic, che si è mosso bene ma più da rifinitore che da finalizzatore. Resta comunque calcio di luglio e conta quel che conta, soprattutto in termini di risultati, e a maggior ragione con i 27 gradi di Rovereto e le gambe che ancora non girano a dovere. La cartolina più bella è dunque dei tifosi, quasi in tremila a Rovereto tra canti, cori e striscioni. Il Bologna saluta e applaude a bordo campo. Ritiro fino, da martedì di nuovo al caldo di Bologna prima dell'Olanda. Motta chiede rinforzi.