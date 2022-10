Carlino – Paura e polemiche: Monza-Bologna si gioca, i rossoblù opposti al rinvio

Adriano Galliani ha chiesto il rinvio, ma il Bologna si è opposto. Dal club rossoblù è arrivata solidarietà al Monza e al giocatore, ma con Mari fuori pericolo e dopo le confortanti notizie dall'ospedale si è detto contrario a rinviare la partita. La mente è tornata al 2001 quando in seguito alla morte di Niccolò Galli al Bologna fu negato il rinvio della partita di due giorni più tardi. In questo caso, invece, il match si giocherà dopo quattro giorni e, fortunatamente, Mari sta meglio. Oltre a questo il Bologna ha voluto tutelare gli oltre mille tifosi che hanno già acquistato il biglietto per lunedì. La Lega Calcio, dunque, ha atteso notizie rassicuranti dall'ospedale e ha contattato i club per confermare la partita lunedì sera.