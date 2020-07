Carlino – Parma-Bologna, una sfida che (non) sa di derby

Questa sera il Bologna sarà di scena allo stadio Ennio Tardini di Parma, dove si troverà di fronte ai ducali. Nonostante le due squadre siano entrambe emiliane, le due tifoserie non considerano assolutamente questa partita come un derby.

A Parma l’unico vero derby è con la Reggiana. Una partita con il Bologna, al di là della posta in palio, non può definirsi tale. Perché? La risposta è che Parma, non solo come società ma anche come città, si sente superiore a Bologna. I ducali sono infatti stati capitale nazionale, e ricordano ancora con grande orgoglio lo squadrone di inizio secolo che portò in bacheca diversi trofei, anche internazionali. Infine, a Parma non si dimenticano nemmeno dello spareggio salvezza nel 2005, quando dopo la sconfitta d’andata per 0-1 i ducali rimontarono al Dall’Ara 0-2.

A Bologna c’è un pensiero simile. Gli scontri con il Parma non sono considerati derby, anzi, non sono considerati affatto. Il Parma non rientra nelle rivali regionali più storiche. Il derby per i rossoblu è quello con il Modena o con il Cesena, o al massimo – con il suo ritorno in Serie A – contro la Spal. Ma non con il Parma.

Fonte: “Carlino”